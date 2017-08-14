Директор сельхозпредприятия подозревается в хищении зерна

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, 41-летний мужчина, исполняя обязанности директора одного из сельскохозяйственных предприятий Могилевского района, вступив в сговор с индивидуальным предпринимателем, используя свои служебные полномочия, дал указания подчиненным ему по службе работникам организовать беспрепятственный вывоз зерна с территории предприятия.

Фуражная пшеница в количестве 19350 килограмм 9 августа была отгружена индивидуальному предпринимателю с территории предприятия без документального оформления. В момент перевозки машина с зерном была задержана сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.

Следователи провели осмотр транспортного средства и его содержимого, изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя, допросили свидетелей произошедшего.