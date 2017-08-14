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13:22 (мск), источник: Ежедневник.by

Директор сельхозпредприятия подозревается в хищении зерна

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси в отношении директора сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя Могилевской области.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, 41-летний мужчина, исполняя обязанности директора одного из сельскохозяйственных предприятий Могилевского района, вступив в сговор с индивидуальным предпринимателем, используя свои служебные полномочия, дал указания подчиненным ему по службе работникам организовать беспрепятственный вывоз зерна с территории предприятия.

Фуражная пшеница в количестве 19350 килограмм 9 августа была отгружена индивидуальному предпринимателю с территории предприятия без документального оформления. В момент перевозки машина с зерном была задержана сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.

Следователи провели осмотр транспортного средства и его содержимого, изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя, допросили свидетелей произошедшего.

Должностному лицу предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. К 49-летнему индивидуальному предпринимателю, который в настоящее время является подозреваемым по уголовному делу, применена мера процессуального принуждения обязательство о явке. Ущерб, причиненный предприятию, составил более 4 тыс. рублей.

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