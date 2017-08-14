Кража пожертвований в мечети Жамбылской области попала на видео

Источник: Tengrinews

По некоторым данным, инцидент произошел в мечети села Шайкорык Жамбылского района 4 августа.

На видео отчетливо видно, как прихожанин заходит в комнату и взламывает ящики для пожертвований. Оттуда он, предположительно, извлекает деньги и рассовывает по карманам.

«С момента строительства мечети это третье ограбление. К расследованию этого грабежа подключились жители поселка. Приблизительно в 11 утра украли ящик с пожертвованиями, которые собирали два месяца. Обнаружили мы это в прошлую среду, 9 августа. Имам не стал писать заявление, мы собираемся это сделать сегодня», — сообщил житель села, учредитель общественной организации «Қазақстан ауыл жастары» Ихтияр Мурзахметов.

В ДВД Жамбылской области сообщили, что сейчас изучают видеозапись. «Видеоматериалы полностью переданы в РОВД Жамбылского района Жамбылской области на изучение», — сказали в пресс-службе областного ДВД.