Мужчину убило молнией на Ольхоне Иркутской области

Мужчина погиб от удара молнии на Сарайском пляже поселка Хужир на острове Ольхон в Иркутской области сегодня днем, 14 августа. Мужчина не имел при себе документов, поэтому личность его пока устанавливается. Об том ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.