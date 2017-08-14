Мужчину убило молнией на Ольхоне Иркутской области
Личность погибшего устанавливается.
Личность погибшего устанавливается.
Мужчина погиб от удара молнии на Сарайском пляже поселка Хужир на острове Ольхон в Иркутской области сегодня днем, 14 августа. Мужчина не имел при себе документов, поэтому личность его пока устанавливается. Об том ИА IrkutskMedia сообщили в
Скорая помощь из Хужира оперативно оказала медицинскую помощь пострадавшему.
«Однако состояние мужчины было крайне тяжелым и спасти его не удалось. Реабилитационная помощь оказывалась как на месте, так и в автомобиле скорой помощи», — отметили в
Между тем, по информации