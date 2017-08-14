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12:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчину убило молнией на Ольхоне Иркутской области

Личность погибшего устанавливается.

Мужчина погиб от удара молнии на Сарайском пляже поселка Хужир на острове Ольхон в Иркутской области сегодня днем, 14 августа. Мужчина не имел при себе документов, поэтому личность его пока устанавливается. Об том ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Скорая помощь из Хужира оперативно оказала медицинскую помощь пострадавшему.

«Однако состояние мужчины было крайне тяжелым и спасти его не удалось. Реабилитационная помощь оказывалась как на месте, так и в автомобиле скорой помощи», — отметили в пресс-службе.

Между тем, по информации пресс-службы регионального главка МВД, погибших оказался 20-летний уроженец Тульской области.

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