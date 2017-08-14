В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с пострадавшими
В Екатеринбурге разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 2 июля в 04:25 напротив автозаправки на улице Щербакова, 1А.
В Екатеринбурге разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 2 июля в 04:25 напротив автозаправки на улице Щербакова, 1А.
Тогда водитель Renault Logan съехал с проезжей части и врезался в столб освещения, сообщает городская ГИБДД.
В результате аварии двое мужчин — 28-летний водитель и его 37-летний пассажир — получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Впоследствии 30 июля пассажир, не приходя в сознание, скончался.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия. Очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефонам: по телефонам: 8 (904)5442116 или 02. Конфиденциальность гарантируется.