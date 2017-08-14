В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с пострадавшими

Тогда водитель Renault Logan съехал с проезжей части и врезался в столб освещения, сообщает городская ГИБДД.

В результате аварии двое мужчин — 28-летний водитель и его 37-летний пассажир — получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Впоследствии 30 июля пассажир, не приходя в сознание, скончался.