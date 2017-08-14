Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Как подготовиться к отпуску
Фильм с женой Люка Бессона, имевший оглушительный успех в 90-х
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Мэнсон оскорбил Москву на концерте в Киеве – СМИ
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Мрамор Микеланджело
14:06 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 2 июля в 04:25 напротив автозаправки на улице Щербакова, 1А.

Тогда водитель Renault Logan съехал с проезжей части и врезался в столб освещения, сообщает городская ГИБДД.

В результате аварии двое мужчин — 28-летний водитель и его 37-летний пассажир — получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Впоследствии 30 июля пассажир, не приходя в сознание, скончался.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия. Очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефонам: по телефонам: 8 (904)5442116 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ отреагировали на сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь