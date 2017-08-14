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13:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Белорецком районе Башкирии 15 туристов двое суток не выходят на связь

В Белорецком районе республики 15 человек с 12 августа не выходят на связь с близкими.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, жители Челябинской области на трех внедорожниках отправились из города Сатка на водопад «Атыш».

После этого они перестали выходить на связь. — Заявление поступило от жителя Челябинской области, ведутся поисковые работы, — добавил источник.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Подробности расскажем в ближайших выпусках «Вестей».

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