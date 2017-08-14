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12:58 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону пассажирский поезд задавил двух человек

В Ростовской области под колесами пассажирского поезда № 125 «Новороссийск-Москва» погибли два человека. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Трагедия произошла около двух часов ночи на 1027-м километре перегона Каменская — Погорелово. По словам локомотивной бригады, погибшие перебегали железнодорожные пути прямо перед проходящим железнодорожным составом. Из-за небольшого расстояния предотвратить трагедию не удалось.

Личности погибших установлены. Ими оказались жители города Каменск-Шахтинский — мужчина и женщина 1962 и 1978 годов рождения.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СКР будет принято процессуальное решение.

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