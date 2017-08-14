На Дону пассажирский поезд задавил двух человек
В Ростовской области под колесами пассажирского поезда № 125 «Новороссийск-Москва» погибли два человека. Об этом «РГ» сообщили в
В Ростовской области под колесами пассажирского поезда № 125 «Новороссийск-Москва» погибли два человека. Об этом «РГ» сообщили в
Трагедия произошла около двух часов ночи на 1027-м километре перегона Каменская — Погорелово. По словам локомотивной бригады, погибшие перебегали железнодорожные пути прямо перед проходящим железнодорожным составом.
Личности погибших установлены. Ими оказались жители города
По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СКР будет принято процессуальное решение.