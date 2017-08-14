В Кайбицком районе в ДТП погибли водитель и пассажирка «Фольксвагена»
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Кайбицком районе «Фольксваген» столкнулся с «ВАЗом», два человека погибли, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Кайбицком районе «Фольксваген» столкнулся с «ВАЗом», два человека погибли, сообщили ИА «Татар-информ» в
Авария произошла вечером 13 августа на 4-м километре трассы Кайбицы — Куланга. По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки превысил чем спровоцировал столкновение с автомобилем «ВАЗ», которым управлял 26-летний парень.
В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка скончались на месте.