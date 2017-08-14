Огнеборцы Крыма за выходные потушили полсотни возгораний сухой травы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). За минувшие выходные сотрудники пожарной охраны Крыма потушили 48 возгораний сухой растительности. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). За минувшие выходные сотрудники пожарной охраны Крыма потушили 48 возгораний сухой растительности. Об этом сообщает
Как уточнили в министерстве, за два дня пожарные потушили возгорания сухой травы и лесополосы на площади 10 гектаров в Симферопольском районе. Также были ликвидированы возгорания сухой растительности в Ленинском (12 га) и Сакском (10 га) районах.
По данным МЧС, всего на полуострове ежедневно фиксируется 30−35 возгораний сухой травы, камыша, бытовых отходов. При этом установившаяся на полуострове жаркая и сухая погода способствует быстрому распространению огня.
По словам главы МЧС Крыма Сергея Шахова, сотрудники министерства проводят еженедельные подворовые обходы. Их цель — проведение профилактических бесед с крымчанами по недопущению возникновения пожаров в летний период.