Огнеборцы Крыма за выходные потушили полсотни возгораний сухой травы

Как уточнили в министерстве, за два дня пожарные потушили возгорания сухой травы и лесополосы на площади 10 гектаров в Симферопольском районе. Также были ликвидированы возгорания сухой растительности в Ленинском (12 га) и Сакском (10 га) районах.

По данным МЧС, всего на полуострове ежедневно фиксируется 30−35 возгораний сухой травы, камыша, бытовых отходов. При этом установившаяся на полуострове жаркая и сухая погода способствует быстрому распространению огня.