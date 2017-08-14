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12:49 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция накрыла «массажный» салон в Кишиневе, который оказался борделем

В минувшие выходные сотрудники полиции проинспектировали развлекательные заведения столицы. В ходе рейда были выявили многочисленные нарушения.

Источник: Actualitati.md

Было проверено 5 отелей, в каждом были найдены нарушения бухгалтерской отчетности, труда и защиты прав потребителей.

А в одном из отелей полиция задержала девушек, которые предлагали интимные услуги под видом массажа.

Кроме этого, во всех пяти заведениях полиция конфисковала незаконный алкоголь, просроченные продукты питания и неучтенные финансовые средства.

Все доказательства были опечатаны и переданы на хранение до решения судебной инстанции. Нарушителей ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.

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