Полиция накрыла «массажный» салон в Кишиневе, который оказался борделем
В минувшие выходные сотрудники полиции проинспектировали развлекательные заведения столицы. В ходе рейда были выявили многочисленные нарушения.
В минувшие выходные сотрудники полиции проинспектировали развлекательные заведения столицы. В ходе рейда были выявили многочисленные нарушения.
Было проверено 5 отелей, в каждом были найдены нарушения бухгалтерской отчетности, труда и защиты прав потребителей.
А в одном из отелей полиция задержала девушек, которые предлагали интимные услуги под видом массажа.
Кроме этого, во всех пяти заведениях полиция конфисковала незаконный алкоголь, просроченные продукты питания и неучтенные финансовые средства.
Все доказательства были опечатаны и переданы на хранение до решения судебной инстанции. Нарушителей ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.