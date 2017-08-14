В Башкирии утонул глухой аквалангист из Магнитогорска

Предположительно, 36-летний житель Магнитогорска Шамурат Шакиров утонул в озере Ускуль вблизи деревни Аслаево 12 августа. Он отправился на отдых в компании из 5 человек. Все они инвалиды по слуху.

Ориентировочно, в 15:30 ушел в озеро, надев на себя гидрокостюм, ласты маску, ружье для подводной рыбалки и свинцовые утяжелители. В службу МЧС сообщили только в 19 часов. Поиск начали на утро следующего дня силами МЧС РБ Белорецка.

«Спасатели ищут. Родственники присоединились. Но пкао без результатно. Поиск осложняется тем, что береговая линия густо проросла водорослями и камышами видимость и доступность очень плохая. К тому же, мужчина надел на себя груз, и возможно, он там в камышах и находится», -рассказал координатор поискового отряда Шафик.