В Омской области пьяный мужчина избил санитара скорой помощи

Источник: РИА Новости

В управлении пояснили, что инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в поселке Кормиловка. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила от оперативного дежурного районного ОМВД информацию о нападении на бригаду скорой помощи на улице Советская.

«Подъезжая к указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны увидели защищающегося от нападения санитара, на лице и халате которого виднелись следы крови. Пьяный нападавший с агрессией встретил и экипаж отдела вневедомственной охраны, однако был задержан», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что от его действий пострадал не только санитар, пытавшийся не впустить мужчину внутрь салона, где оказывали помощь пожаловавшейся на плохое самочувствие женщине, также находившейся в состоянии опьянения.

«У вышедшего на помощь водителя, вызывающего полицию, злоумышленник выбил из рук телефон. Кроме того, ранее судимый 42-летний местный житель ударами повредил служебный автомобиль районной больницы», — сообщили в пресс-службе. Работники бригады скорой помощи рассказали, что мужчина в целом вел себя неадекватно.