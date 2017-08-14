В Омской области пьяный мужчина избил санитара скорой помощи
НОВОСИБИРСК, 14 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина в Омской области напал на бригаду скорой помощи, которая везла в больницу его приятельницу, пострадал санитар, сообщает в понедельник
НОВОСИБИРСК, 14 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина в Омской области напал на бригаду скорой помощи, которая везла в больницу его приятельницу, пострадал санитар, сообщает в понедельник
В управлении пояснили, что инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в поселке Кормиловка. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила от оперативного дежурного районного ОМВД информацию о нападении на бригаду скорой помощи на улице Советская.
«Подъезжая к указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны увидели защищающегося от нападения санитара, на лице и халате которого виднелись следы крови. Пьяный нападавший с агрессией встретил и экипаж отдела вневедомственной охраны, однако был задержан», — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что от его действий пострадал не только санитар, пытавшийся не впустить мужчину внутрь салона, где оказывали помощь пожаловавшейся на плохое самочувствие женщине, также находившейся в состоянии опьянения.
«У вышедшего на помощь водителя, вызывающего полицию, злоумышленник выбил из рук телефон. Кроме того, ранее судимый 42-летний местный житель ударами повредил служебный автомобиль районной больницы», — сообщили в
Дебошир был задержан и передан в полицию, где проводят проверку. Пострадавший санитар проходит медосвидетельствование.