В Омской области нашли скелет мужчины, пропавшего 9 лет назад

Жители села Новотроицкое Саргатского района при заготовке сена в поле наткнулись на человеческие останки. Вчера, в седьмом часу вечера, сельчане обнаружили в поле, примерно в семи километрах от домов, человеческий скелет.

Для местных жителей и правоохранителей теперь загадка, кому он принадлежит. Версий пока две.

Василий Рожков, следователь Большеречнского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

— Мы проверили всех, кто пропал за последние годы. В прошлом году ушел из дома и бесследно исчез мужчина из Саргатского района. Однако судмедэксперт пояснил, что скелет пролежал в поле больше года. Поэтому мы не исключаем, что останки могут принадлежать мужчине из соседнего, Тюкалинского района, который пропал девять лет назад.