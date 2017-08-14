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14:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области нашли скелет мужчины, пропавшего 9 лет назад

Предполагается, что останки принадлежат мужчине, который пропал несколько лет назад. Однако не исключается версия, что скелет может быть сельчанина, пропавшего в прошлом году.

Жители села Новотроицкое Саргатского района при заготовке сена в поле наткнулись на человеческие останки. Вчера, в седьмом часу вечера, сельчане обнаружили в поле, примерно в семи километрах от домов, человеческий скелет.

Для местных жителей и правоохранителей теперь загадка, кому он принадлежит. Версий пока две.

Василий Рожков, следователь Большеречнского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

 — Мы проверили всех, кто пропал за последние годы. В прошлом году ушел из дома и бесследно исчез мужчина из Саргатского района. Однако судмедэксперт пояснил, что скелет пролежал в поле больше года. Поэтому мы не исключаем, что останки могут принадлежать мужчине из соседнего, Тюкалинского района, который пропал девять лет назад.

Сейчас следователи устанавливают родственников обоих умерших мужчин. Правоохранители возьмут у родных анализы для проведения экспертизы и определения личности скончавшегося в поле мужчины. При этом версия об убийстве пока считается маловероятной.

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