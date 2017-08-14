В Омской области нашли скелет мужчины, пропавшего 9 лет назад
Предполагается, что останки принадлежат мужчине, который пропал несколько лет назад. Однако не исключается версия, что скелет может быть сельчанина, пропавшего в прошлом году.
Предполагается, что останки принадлежат мужчине, который пропал несколько лет назад. Однако не исключается версия, что скелет может быть сельчанина, пропавшего в прошлом году.
Жители села Новотроицкое Саргатского района при заготовке сена в поле наткнулись на человеческие останки. Вчера, в седьмом часу вечера, сельчане обнаружили в поле, примерно в семи километрах от домов, человеческий скелет.
Для местных жителей и правоохранителей теперь загадка, кому он принадлежит. Версий пока две.
Василий Рожков, следователь Большеречнского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:
— Мы проверили всех, кто пропал за последние годы. В прошлом году ушел из дома и бесследно исчез мужчина из Саргатского района. Однако судмедэксперт пояснил, что скелет пролежал в поле больше года. Поэтому мы не исключаем, что останки могут принадлежать мужчине из соседнего, Тюкалинского района, который пропал девять лет назад.
Сейчас следователи устанавливают родственников обоих умерших мужчин. Правоохранители возьмут у родных анализы для проведения экспертизы и определения личности скончавшегося в поле мужчины. При этом версия об убийстве пока считается маловероятной.