ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве

Источник: РИА Новости

Среди задержанных — эмиссар ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), который курировал подготовку преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки.

В группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии.