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13:05 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве.

Источник: РИА Новости

Среди задержанных — эмиссар ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), который курировал подготовку преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки.

В группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии.

Кроме того, к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ, в том числе руководитель школы подрывников группировки «Ширинджонов А. М.».

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
марина пузанова
Задержали планировавших ?? Да выдворять в 24 часа из страны вместе с родственниками а не раздавать гражданство да паспорта РФ направо и налево
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