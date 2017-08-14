ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве.
Среди задержанных — эмиссар ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), который курировал подготовку преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два
В группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии.
Кроме того, к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ, в том числе руководитель школы подрывников группировки «Ширинджонов А. М.».