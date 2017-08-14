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13:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Попавшую в ДТП челябинку не могут вывезти с Кипра

Уже 2 недели.

Профессора, доктора медицинских наук из Челябинска Елену Львовскую, которая попала в ДТП на Кипре, не могут вернуть на родину. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального минздрава, вопрос о транспортировке пострадавшей до сих пор не решен.

Между тем, 11 августа 2017 года пациентка вышла из комы. Близкие рассчитывали, что как только Львовская придет в себя, ее можно будет перевозить. Сегодня подруга челябинки Елена Колбина отказалась комментировать состояние здоровья больной.

Челябинка попала в ДТП на Кипре в ночь на 30 июля 2017 года в Ларнаке в районе отеля Flamingo Beach Hotel. Переходившую дорогу Львовскую сбила пьяная киприотка за рулем автомобиля. Россиянку в тяжелом состоянии увезли в больницу и дважды прооперировали.

Знакомые Львовской рассказали о ситуации в СМИ. После этого в региональном минздраве заявили, что ведут переговоры с Москвой по поводу выделения спецборта для транспортировки пострадавшей.

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