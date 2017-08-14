Появились подробности исчезновения 15 туристов в Белорецком районе

В настоящее время никто из группы туристов не выходит на связь. Водопад «Атыш» находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района Республики Башкортостан, существующие подъезды пересекают реку Лемеза.

В период с 11 по 13 августа 2017 г. в районе водопада «Атыш» наблюдались осадки в виде дождя, в следствии чего возможен резкий подъем воды в реке, что могло привести к затруднению пересечения реки в брод.

Все виды сотовой связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт с. Искушта находится в 12 км.