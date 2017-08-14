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13:22 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Появились подробности исчезновения 15 туристов в Белорецком районе

14 августа в 04 часа 41 минуту поступило сообщение о том, что утром 12 августа группа туристов из Челябинской области в составе 15 человек (в том числе 1 ребенок) на 5 автомобилях повышенной проходимости выехали на водопад Атыш.

В настоящее время никто из группы туристов не выходит на связь. Водопад «Атыш» находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района Республики Башкортостан, существующие подъезды пересекают реку Лемеза.

В период с 11 по 13 августа 2017 г. в районе водопада «Атыш» наблюдались осадки в виде дождя, в следствии чего возможен резкий подъем воды в реке, что могло привести к затруднению пересечения реки в брод.

Все виды сотовой связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт с. Искушта находится в 12 км.

В настоящий момент организованы поиски. Группа спасателей Белорецкого ЗПСО выехала для проведения поисково-спасательных работ. На месте работают сотрудники МВД России.

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