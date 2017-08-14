ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.