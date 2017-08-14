ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала участников террористической группы, в состав которой входил гражданин России и трое граждан государств
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала участников террористической группы, в состав которой входил гражданин России и трое граждан государств
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения
Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы, среди которых куратор подготовки преступления — эмиссар запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации “Исламское государство”, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.
В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.