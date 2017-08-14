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13:21 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала участников террористической группы, в состав которой входил гражданин России и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона, готовивших серию терактов в Московском регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы, среди которых куратор подготовки преступления — эмиссар запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации “Исламское государство”, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.
ФСБ

В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

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