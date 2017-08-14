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13:35 (мск), источник: ЕАН

Уголовное дело бывшего главы свердловского минтранса Сидоренко вернули в суд

Уголовное дело экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко повторно вернули в суд.

Соответствующее апелляционное представление прокуратуры удовлетворил сегодня Свердловский облсуд.

«Уголовное дело будет возвращено обратно в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для повторного рассмотрения. Но уже другим судьей», — сообщили ЕАН в пресс-службе облсуда.

Ранее Верх-Исетский райсуд вернул уголовное дело Сидоренко в прокуратуру якобы по причине некорректных выводов надзорного ведомства. Бывший глава регионального минтранса Александр Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности по ст. 289 УК РФ.

По данным следствия, будучи министром, в 2010 — 2016 годах Сидоренко владел 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на тещу Галину Иост. Также ему принадлежали 100% ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступал брат чиновника. Так указанные фирмы получали государственные и муниципальные контракты.

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