Уголовное дело бывшего главы свердловского минтранса Сидоренко вернули в суд
Уголовное дело
Уголовное дело
Соответствующее апелляционное представление прокуратуры удовлетворил сегодня Свердловский облсуд.
«Уголовное дело будет возвращено обратно в
Ранее
По данным следствия, будучи министром, в 2010 — 2016 годах Сидоренко владел 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на тещу Галину Иост. Также ему принадлежали 100% ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступал брат чиновника. Так указанные фирмы получали государственные и муниципальные контракты.