Уголовное дело бывшего главы свердловского минтранса Сидоренко вернули в суд

Соответствующее апелляционное представление прокуратуры удовлетворил сегодня Свердловский облсуд.

«Уголовное дело будет возвращено обратно в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для повторного рассмотрения. Но уже другим судьей», — сообщили ЕАН в пресс-службе облсуда.

Ранее Верх-Исетский райсуд вернул уголовное дело Сидоренко в прокуратуру якобы по причине некорректных выводов надзорного ведомства. Бывший глава регионального минтранса Александр Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности по ст. 289 УК РФ.