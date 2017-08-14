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13:27 (мск), источник: Om1.ru

Омская прокуратура начала проверку из-за упавшего на автобус столба на Ленинградском мосту

Тем временем, на месте спецслужбы ликвидируют последствия происшествия.

Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса. Как установило ведомство, сегодня днем троллейбус № 16, следующий по маршруту «пос. Солнечный — ОНПЗ», повредил опору контактной сети.

Провода потянули столб, который, не выдержав, накренился. Водитель троллейбуса оперативно позвонил в диспетчерскую учреждения «Электрический транспорт», и сеть быстро обесточили.
Однако к приезду бригад спасательных служб столб не выдержал и рухнул на автобус, ехавшему по маршруту № 14 «ТЭЦ-4 — Ж/д вокзал».

Прокуратура Омской области:

 — Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения уполномоченными органами законодательства при эксплуатации линий электропередач на территории, прилегающей к проезжей части.

В случае, если ведомство обнаружит нарушения, будут приняты меры.

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