Омская прокуратура начала проверку из-за упавшего на автобус столба на Ленинградском мосту

Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса. Как установило ведомство, сегодня днем троллейбус № 16, следующий по маршруту «пос. Солнечный — ОНПЗ», повредил опору контактной сети.

Провода потянули столб, который, не выдержав, накренился. Водитель троллейбуса оперативно позвонил в диспетчерскую учреждения «Электрический транспорт», и сеть быстро обесточили.

Однако к приезду бригад спасательных служб столб не выдержал и рухнул на автобус, ехавшему по маршруту № 14 «ТЭЦ-4 — Ж/д вокзал».

Прокуратура Омской области:

— Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения уполномоченными органами законодательства при эксплуатации линий электропередач на территории, прилегающей к проезжей части.