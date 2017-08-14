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13:59 (мск), источник: Tengrinews

Инцидент на казахстанско-кыргызской границе: появились фото травмированных пограничников

В акимате Кызылкайнарского сельского округа Жамбылской области рассказали о погибшем в стрельбе на казахстанско-кыргызской границе мужчине, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Погибший гражданин — наш житель, Еркин Амиртаев, 1987 года рождения. Факт нарушения государственной границы. Я не знаю, на какой зоне. Он был женат, у него двое детей. Сейчас идет следствие», — сообщили в акимате.

Также в результате конфликта получили ранения два сотрудника пограничной службы КНБ РК. В Сети появились их фото. Ранее сообщалось, что нападавшие кидали в них камни.

Стрельба на границе произошла 12 августа около 20.00. На погранзаставе «Жасоркен» пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Группа лиц около 15 человек не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Один из нападавших был ранен, позже он скончался. Остальные с места происшествия скрылись.

Позже в полиции рассказали подробности происшествия: «Двое военнослужащих заступили в наряд. Когда они стояли в наряде, приблизительно 15−20 человек сделали проем в спиральном барьере безопасности и хотели пересечь границу. В этот момент военнослужащие призвали их остановиться, однако те не послушали и начали забрасывать их камнями. После чего были произведены предупредительные выстрелы, а затем и два выстрела в нарушителей. (…) Пуля попала в одного из них, 1987 года рождения. Он являлся жителем села Жасоркен. У него была сквозная рана в голове (…) Они забрали труп с собой, оставили его дома, а сами скрылись», — сообщили в ДВД Жамбылской области.

Дело зарегистрировано в ЕРДР 13 августа 2017 года по статье 380 части 1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

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