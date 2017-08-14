Инцидент на казахстанско-кыргызской границе: появились фото травмированных пограничников

Стрельба на границе произошла 12 августа около 20.00. На погранзаставе «Жасоркен» пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Группа лиц около 15 человек не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Один из нападавших был ранен, позже он скончался. Остальные с места происшествия скрылись.

Позже в полиции рассказали подробности происшествия: «Двое военнослужащих заступили в наряд. Когда они стояли в наряде, приблизительно 15−20 человек сделали проем в спиральном барьере безопасности и хотели пересечь границу. В этот момент военнослужащие призвали их остановиться, однако те не послушали и начали забрасывать их камнями. После чего были произведены предупредительные выстрелы, а затем и два выстрела в нарушителей. (…) Пуля попала в одного из них, 1987 года рождения. Он являлся жителем села Жасоркен. У него была сквозная рана в голове (…) Они забрали труп с собой, оставили его дома, а сами скрылись», — сообщили в ДВД Жамбылской области.