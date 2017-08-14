Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Мама превращает мужские рубашки в красивые платья для дочек
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
Россия получит новейший ядерный ракетоносец в 2021 году – СМИ
"Не просто обмен угрозами": Вассерман о США и КНДР
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Мэнсон оскорбил Москву на концерте в Киеве – СМИ
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
14События недели в фотографиях
13:36 (мск), источник: Интерфакс

В Индии оползни унесли два пассажирсских автобуса

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Около 50 человек могли погибнуть на севере Индии в результате схода оползней, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.

Оползни унесли два автобуса с пассажирами в обрыв с высоты около 800 метров. Cпасатели достали из них 34 тела, отмечается в сообщении.

Сезонные муссонные дожди вызвали сильные наводнения и оползни в Индии и в Непале.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
США будут добиваться помощи России и Китая в воздействии на КНДР
Инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности жены Популярный телеведущий не отрицает, что после рождения первенца планирует взять декретный отпуск, но пока не определился с его длительностью.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь