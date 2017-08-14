В Индии оползни унесли два пассажирсских автобуса
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Около 50 человек могли погибнуть на севере Индии в результате схода оползней, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Около 50 человек могли погибнуть на севере Индии в результате схода оползней, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.
Оползни унесли два автобуса с пассажирами в обрыв с высоты около 800 метров. Cпасатели достали из них 34 тела, отмечается в сообщении.
Сезонные муссонные дожди вызвали сильные наводнения и оползни в Индии и в Непале.