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14:37 (мск), источник: Actualitati.md

Страшное ДТП в Каларашском районе: Автобус с 40 пассажирами перевернулся

Серьезная авария произошла сегодня, 14 августа, в 05.30 в селе Сипотень, Каларашского района.

Источник: Actualitati.md

Как сообщают органы правопорядка, автобус выехал из Кишинева в сторону Унген, однако из-за мокрого асфальта водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и перевернулся.

На место происшествия в срочном порядке прибыли полиция и скорая помощь. Семи пассажирам потребовалась госпитализация. Водитель автобуса не пострадал.

Всех остальных пассажиров привезли на автовокзал в Калараше и доставили на другом автобусе по месту назначения. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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