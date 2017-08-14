Страшное ДТП в Каларашском районе: Автобус с 40 пассажирами перевернулся

Источник: Actualitati.md

Как сообщают органы правопорядка, автобус выехал из Кишинева в сторону Унген, однако из-за мокрого асфальта водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и перевернулся.

На место происшествия в срочном порядке прибыли полиция и скорая помощь. Семи пассажирам потребовалась госпитализация. Водитель автобуса не пострадал.