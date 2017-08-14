Страшное ДТП в Каларашском районе: Автобус с 40 пассажирами перевернулся
Серьезная авария произошла сегодня, 14 августа, в 05.30 в селе Сипотень, Каларашского района.
Серьезная авария произошла сегодня, 14 августа, в 05.30 в селе Сипотень, Каларашского района.
Как сообщают органы правопорядка, автобус выехал из Кишинева в сторону Унген, однако
На место происшествия в срочном порядке прибыли полиция и скорая помощь. Семи пассажирам потребовалась госпитализация. Водитель автобуса не пострадал.
Всех остальных пассажиров привезли на автовокзал в Калараше и доставили на другом автобусе по месту назначения. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.