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15:26 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет данные о воронежской няне, успокаивавшей детей порнофильмами

БРЯНСК, 14 авг — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о няне из Воронежской области, которая успокаивала детей демонстрацией им порнофильмов, сообщает СУ СК по региону.

Источник: РИА Новости

БРЯНСК, 14 авг — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о няне из Воронежской области, которая успокаивала детей демонстрацией им порнофильмов, сообщает СУ СК по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что профессиональная няня, работающая в этой профессии около 10 лет, успокаивает детей путем демонстрации им фильмов для взрослых», — говорится в сообщении. Следователям предстоит выяснить, достоверна ли эта информация, и установить обстоятельства произошедшего, отмечает СК.

Информация, получившая широкий общественный резонанс, появилась накануне в социальных сетях. Сообщалось, что женщина, долгое время работающая няней в нескольких семьях, нашла универсальный способ успокоить плачущих детей с помощью порнофильмов, о чем анонимно рассказала в соцсети.

По данным СМИ, у женщины есть положительные отзывы клиентов и рекомендательные письма, ее работой довольны несколько семей из Воронежа.

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