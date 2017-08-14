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13:53 (мск), источник: ТАСС

Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии

ТАСС, 14 августа. Сотрудники полиции Белорецка в Башкирии выдвинулась на поиски 15 туристов, которые в ночь на понедельник ушли в сторону водопада Атыш и не выходят на связь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

«Сегодня около 01:00 по местному времени поступило сообщение в дежурную часть о том, что группа в составе 15 человек на трех автомобилях выдвинулась из города Сатка Челябинской области в сторону водопада Атыш. Они не выходят на связь, местонахождение неизвестно, но они, предварительно, поехали на водопад, более точной информации пока нет. Сотрудники полиции города Белорецка в настоящее время разыскивают пропавших. Водопад находится в 170 км от города Белорецка, тайга, непролазные чащи», — отметили в пресс-службе, добавив, что, возможно, в районе, где находятся туристы, отсутствует мобильная связь.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, среди пропавших — шестилетний ребенок.

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