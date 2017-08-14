Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии

«Сегодня около 01:00 по местному времени поступило сообщение в дежурную часть о том, что группа в составе 15 человек на трех автомобилях выдвинулась из города Сатка Челябинской области в сторону водопада Атыш. Они не выходят на связь, местонахождение неизвестно, но они, предварительно, поехали на водопад, более точной информации пока нет. Сотрудники полиции города Белорецка в настоящее время разыскивают пропавших. Водопад находится в 170 км от города Белорецка, тайга, непролазные чащи», — отметили в пресс-службе, добавив, что, возможно, в районе, где находятся туристы, отсутствует мобильная связь.