Двое пермяков задержаны ФСБ за пересечение из любопытства российской границы

Двое прикамцев приехали на отдых в Абхазию вместе со своими семьями. Изучая окрестности приграничного поселка Гячрипш, на берегу горной реки Псоу решили, перейти ее вброд и посмотреть, «как выглядит морское побережье на противоположной стороне».

«Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники. Сотрудники краевого погрануправления объяснили правонарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Мужчин задержали. Россияне привлечены к административной ответственности, обоим назначены штрафы», — сообщили в службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.