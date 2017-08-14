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14:20 (мск), источник: УралПолит.ру

Двое пермяков задержаны ФСБ за пересечение из любопытства российской границы

СОЧИ, 14 августа, ИА УралПолит.Ru. В Сочи пограничниками задержаны двое жителей Пермского края, которые незаконно перешли российско-абхазскую границу.

Двое прикамцев приехали на отдых в Абхазию вместе со своими семьями. Изучая окрестности приграничного поселка Гячрипш, на берегу горной реки Псоу решили, перейти ее вброд и посмотреть, «как выглядит морское побережье на противоположной стороне».

«Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники. Сотрудники краевого погрануправления объяснили правонарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Мужчин задержали. Россияне привлечены к административной ответственности, обоим назначены штрафы», — сообщили в службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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