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14:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге у «Дома Кино» нашли труп мужчины

На место выехал следователь.

Днем 14 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Луначарского, 137 из окна 9 этажа выпал мужчина. Он скончался на месте.

«Мужчина работал в доме кино. Не пил, не курил. Что случилось, непонятно», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).

Как сообщил «Уралинформбюро» замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Николай Дроздецкий, в настоящее время на место выехал следователь. Подробности появятся позже.

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