В Екатеринбурге у «Дома Кино» нашли труп мужчины
На место выехал следователь.
На место выехал следователь.
Днем 14 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Луначарского, 137 из окна 9 этажа выпал мужчина. Он скончался на месте.
«Мужчина работал в доме кино. Не пил, не курил. Что случилось, непонятно», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).
Как сообщил «Уралинформбюро» замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Николай Дроздецкий, в настоящее время на место выехал следователь. Подробности появятся позже.