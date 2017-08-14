В Екатеринбурге у «Дома Кино» нашли труп мужчины

Днем 14 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Луначарского, 137 из окна 9 этажа выпал мужчина. Он скончался на месте.

«Мужчина работал в доме кино. Не пил, не курил. Что случилось, непонятно», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).