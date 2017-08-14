Туристы из любопытства нарушили границу между РФ и Абхазией

Как выяснилось, нарушители отдыхали в Абхазии вместе со своими семьями. Изучая окрестности приграничного поселка Гячрипш на берегу горной реки Псоу, они решили перейти ее вброд.

— Курортники хотели посмотреть, как выглядит морское побережье на противоположной стороне. Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники и объяснили правонарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу, — рассказали в ведомстве.