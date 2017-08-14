В Воронежской области в реке Хворостанка массово погибла рыба
Лискинские специалисты видят причину в недостатке кислорода.
Лискинские специалисты видят причину в недостатке кислорода.
Рыба массово погибла в реке Хворостанка Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в понедельник, 14 августа.
Погибли в основном щуки и мальки.
— От воды идет ужасный запах. Раньше ходили сюда купаться, а теперь невозможно, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Анна Живоглазова.
По словам главы Тресоруковского сельского поселения Надежды Минько, аналогичная ситуация в селе Нижнемарьино, через которое тоже протекает река Хворостанка.
— Вызвали представителей областного департамента природных ресурсов и экологии, которые взяли из реки пробы воды. Предварительный анализ показал повышенное содержание сероводорода, который образуется при гниении. Это вызвало специфический запах. В Хворостанке течение небольшое и весной не было паводка. Местные жители сделали на реке запруду,
После того, как будут готовы окончательные результаты экспертизы, специалисты определят дальнейший план действий.
Контекст
Это не первый случай массовой гибели рыбы в Воронежской области в 2017 году. В марте погибло около 30% рыбы в озере Стрелка Лискинского района. В январе кислородное голодание и гибель рыб зафиксировали на озерах Ольховское, Карбовское, Шилово и Жирное в Новохоперском районе, а также на мелких прудах Грибановского района. Мор рыбы случился и в парке «Юбилейный» в Россоши