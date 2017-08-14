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14:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в реке Хворостанка массово погибла рыба

Лискинские специалисты видят причину в недостатке кислорода.

Источник: РИА "Воронеж"

Рыба массово погибла в реке Хворостанка Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в понедельник, 14 августа.

Погибли в основном щуки и мальки.

— От воды идет ужасный запах. Раньше ходили сюда купаться, а теперь невозможно, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Анна Живоглазова.

По словам главы Тресоруковского сельского поселения Надежды Минько, аналогичная ситуация в селе Нижнемарьино, через которое тоже протекает река Хворостанка.

— Вызвали представителей областного департамента природных ресурсов и экологии, которые взяли из реки пробы воды. Предварительный анализ показал повышенное содержание сероводорода, который образуется при гниении. Это вызвало специфический запах. В Хворостанке течение небольшое и весной не было паводка. Местные жители сделали на реке запруду, из-за чего плохо уходит вода. Ко всему наступила сильная жара и рыба погибла из-за кислородного голодания, — пояснила Надежда Минько.

После того, как будут готовы окончательные результаты экспертизы, специалисты определят дальнейший план действий.

Контекст

Это не первый случай массовой гибели рыбы в Воронежской области в 2017 году. В марте погибло около 30% рыбы в озере Стрелка Лискинского района. В январе кислородное голодание и гибель рыб зафиксировали на озерах Ольховское, Карбовское, Шилово и Жирное в Новохоперском районе, а также на мелких прудах Грибановского района. Мор рыбы случился и в парке «Юбилейный» в Россоши из-за промерзания пруда зимой-2016/17. На пруду в Калачеевском районе из-за кислородного голодания погибли раки, плотва, окуни, уклейки и пескари.

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