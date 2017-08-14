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15:26 (мск), источник: Kazinform

Избивавшего солдат командира оправдали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Военный суд Карагандинского гарнизона оправдал 24-летнего командира второго стрелкового взвода воинской части № 6506 Куаныша Арынстанова, обвинявшегося в избиении солдат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Военная прокуратура обвиняла офицера в том, что он дважды ударил кулаком по лицу военнослужащего молодого пополнения за то, что он отвлекся от занятий по изучению обязанностей лиц, входящих в суточный наряд и караульную службу.

Кроме того, по сведениям военной прокуратуры, спустя несколько дней он избил четверых солдат.

«Тем самым Арыстанов причинил потерпевшим военнослужащим физическую боль и нравственные страдания, унизил их честь и достоинство перед их сослуживцами, а также грубо нарушил их конституционные права и свободы», — зачитал обвинительный акт военный прокурор Аркадий Асатчев.

Прокурор отметил, что также нарушены права и законные интересы воинской части № 6505 и в ее лице — государства.

«Подорвана воинская дисциплина, нарушены требования воинских уставов, дискредитировано звание офицера, у военнослужащих возникло чувство безнаказанности за совершение противоправных деяний», — озвучил военный прокурор обвинительный акт.

Однако судья Есен Жумабеков пришел к выводу, что обвинение по части 1 статьи 451 Уголовного кодекса «превышение власти» не нашло своего подтверждения. Судья объяснил при оглашении приговора недоказанность вины тем, что потерпевшие солдаты перепутали даты, когда они были избиты.

«Все сомнения в отношении доказанности обвинения следует толковать в пользу подсудимого. Суд приговорил: признать Арыстанова Куаныша Сериковича невиновным и оправдать в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Признать за Арыстановым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности», — огласил оправдательный приговор судья Есен Жумабеков.

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