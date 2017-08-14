Избивавшего солдат командира оправдали в Караганде

Источник: Kazinform

Военная прокуратура обвиняла офицера в том, что он дважды ударил кулаком по лицу военнослужащего молодого пополнения за то, что он отвлекся от занятий по изучению обязанностей лиц, входящих в суточный наряд и караульную службу.

Кроме того, по сведениям военной прокуратуры, спустя несколько дней он избил четверых солдат.

«Тем самым Арыстанов причинил потерпевшим военнослужащим физическую боль и нравственные страдания, унизил их честь и достоинство перед их сослуживцами, а также грубо нарушил их конституционные права и свободы», — зачитал обвинительный акт военный прокурор Аркадий Асатчев.

Прокурор отметил, что также нарушены права и законные интересы воинской части № 6505 и в ее лице — государства.

«Подорвана воинская дисциплина, нарушены требования воинских уставов, дискредитировано звание офицера, у военнослужащих возникло чувство безнаказанности за совершение противоправных деяний», — озвучил военный прокурор обвинительный акт.

Однако судья Есен Жумабеков пришел к выводу, что обвинение по части 1 статьи 451 Уголовного кодекса «превышение власти» не нашло своего подтверждения. Судья объяснил при оглашении приговора недоказанность вины тем, что потерпевшие солдаты перепутали даты, когда они были избиты.