Выпил, сел за руль и умер: В центре Кишинева парень умер в своей машине после алкогольной комы
Мертвого молодого мужчину в состоянии алкогольной комы обнаружили в собственном автомобиле марки Suzuki, припаркованном на пересечении улицы
Мертвого молодого мужчину в состоянии алкогольной комы обнаружили в собственном автомобиле марки Suzuki, припаркованном на пересечении улицы
Трагический случай произошел вечером, 11 августа. Случайные прохожие, заметившие мужчину без сознания, вызвали полицию. По предварительным данным известно, что мужчине было около 30 лет, он был родом из села Черница Флорештского района.
Полицейские, прибыв на место, обнаружили водителя в состоянии алкогольной комы и вызвали машину скорой помощи, но, к сожалению, врачи не смогли спасти молодого человека, — сообщает Наталья Стати,
Сейчас полиция проводит расследование всех обстоятельств по делу.