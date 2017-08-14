Три тысячи индеек погибли от испуга в Тамбовской области
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Массовая гибель птицы произошла в ООО «Тамбовская индейка», сообщается на сайте АО СК «РСХБ-Страхование».
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Массовая гибель птицы произошла в ООО «Тамбовская индейка», сообщается на сайте АО СК «РСХБ-Страхование».
Причиной гибели 2 тысяч 848 застрахованных индеек стала асфиксия в результате отека легких на почве испуга. Напугало птиц пресмыкающееся, проникнувшее в птичник. Что за рептилия это была, в страховой компании пояснить отказались.
По результатам рассмотрения предоставленных страхователем документов случай был признан страховым, и АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило возмещение в соответствии с условиями договора.
«Тамбовская индейка» — международный проект по выращиванию мяса индейки, который реализуется в Тамбовской области группой «Черкизово» с 2012 года в партнерстве с Grupo Fuertes — крупнейшим производителем индейки в Испании. Инвестиции в проект составили 9 млрд рублей. «Черкизово» и Grupo Fuertes владеют 50%-ными долями в проекте.