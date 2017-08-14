Три тысячи индеек погибли от испуга в Тамбовской области

Источник: AP 2017

Причиной гибели 2 тысяч 848 застрахованных индеек стала асфиксия в результате отека легких на почве испуга. Напугало птиц пресмыкающееся, проникнувшее в птичник. Что за рептилия это была, в страховой компании пояснить отказались.

По результатам рассмотрения предоставленных страхователем документов случай был признан страховым, и АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило возмещение в соответствии с условиями договора.