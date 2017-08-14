В Частинском районе спираль от комаров спровоцировала пожар
Утром 12 августа в жилом дачном доме по улице Полевая в деревне Мостовая загорелся комод, на котором хозяева оставили тлеющую спираль от комаров.
Утром 12 августа в жилом дачном доме по улице Полевая в деревне Мостовая загорелся комод, на котором хозяева оставили тлеющую спираль от комаров.
Владельцы дома проснулись от запаха дыма. К этому моменту горел комод и примыкающая стена жилого дома.
В результате сгорел дом на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.