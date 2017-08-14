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14:34 (мск), источник: Новости Перми

В Частинском районе спираль от комаров спровоцировала пожар

Утром 12 августа в жилом дачном доме по улице Полевая в деревне Мостовая загорелся комод, на котором хозяева оставили тлеющую спираль от комаров.

Владельцы дома проснулись от запаха дыма. К этому моменту горел комод и примыкающая стена жилого дома.

В результате сгорел дом на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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