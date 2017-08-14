Голливудская звезда довела соседей до суда

Соседи актера Джастина Теру решили судиться с ним из-за его безобразного поведения. В иске, который в суд подал Норман Резников, сказано, что Теру бесконечно делает ремонт, кроме того, в квартире актера постоянно очень шумно.

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Кроме того, по словам Резникова, муж Дженнифер Энистон, отличающийся вспыльчивым характером, часто в приступах гнева швыряет на пол тяжелые предметы. Актер ложится спать поздно, поэтому часто скандалы с бросанием предметов приходятся на ночное время, из-за чего соседи не могут спокойно спать.

И это еще не конец списка. Соседей также утомляет постоянный вой и лай собак Джастина Теру — актер редко их выгуливает, животные часто остаются дома одни.