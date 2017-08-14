Голливудская звезда довела соседей до суда
Соседи подали в суд на актера Джастина Теру, который оказался шумным и неуравновешенным жильцом.
Соседи подали в суд на актера Джастина Теру, который оказался шумным и неуравновешенным жильцом.
Соседи актера Джастина Теру решили судиться с ним
Кроме того, по словам Резникова, муж Дженнифер Энистон, отличающийся вспыльчивым характером, часто в приступах гнева швыряет на пол тяжелые предметы. Актер ложится спать поздно, поэтому часто скандалы с бросанием предметов приходятся на ночное время,
И это еще не конец списка. Соседей также утомляет постоянный вой и лай собак Джастина Теру — актер редко их выгуливает, животные часто остаются дома одни.
Перед тем как пойти в суд сосед попросил актера сделать в квартире звукоизоляцию, но тому не захотелось тратить 30 тысяч долларов на это. Теперь Резников надеется, что хотя бы суд вынудит Теру предпринять меры, которые вернут соседям возможность нормальной жизни.