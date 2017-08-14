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14:51 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС определили возможное местонахождение заблокированных в руднике «Мир» горняков

Под землей все еще остаются восемь человек.

Источник: Официальный сайт МЧС РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Возможное местонахождение восьми заблокированных в руднике «Мир» горняков установлено, операция по спасению будет продолжаться до тех пор, пока позволяют горные условия. Об этом сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

«Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — цитирует пресс-служба слова замминистра МЧС Владлена Аксенова.

Аксенов отметил, что селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника: трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы.

Спасатели вынуждены извлекать всё это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперед хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные.
Владлен Аксенов
Замминистра МЧС
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По данным МЧС, оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в аварийном руднике «Мир» (Якутия) принял принципиальное решение — поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока условия нахождения под землей будут позволять проводить поиск людей.

«Обводнение горных выработок существенно осложняет работу горноспасателей. Поступление подземных вод в рудник не прекращается, при этом уровень воды повышается. Учитывая, что выработки не предназначены для приёма воды и технические условия для ее откачки отсутствуют, для этого было принято решение в аварийном руднике установить насосные агрегаты. Также был организован дополнительный контроль уровня воды, подъем которого происходит скачкообразно. Этот фактор создает дополнительную опасность для горноспасателей и шахтеров», — сообщили в МЧС.

Поисково-спасательные работы выполняются в круглосуточном режиме в трех точках с привлечением механизации.

На сегодняшний день расчищено около километра завалов, отгружено порядка 12 тыс кубометров (300 железнодорожных вагонов) горной массы, обследовано около 10 км аварийных выработок рудника.

В результате аварии на руднике «Мир» 4 августа были полностью разрушены горные выработки и горношахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Из 151 шахтера, находившихся в момент происшествия, 143 спасены, поиски восьми горнорабочих продолжаются.

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