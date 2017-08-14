В МЧС определили возможное местонахождение заблокированных в руднике «Мир» горняков
Под землей все еще остаются восемь человек.
Под землей все еще остаются восемь человек.
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Возможное местонахождение восьми заблокированных в руднике «Мир» горняков установлено, операция по спасению будет продолжаться до тех пор, пока позволяют горные условия. Об этом сообщили «Интерфаксу» в понедельник в
«Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — цитирует
Аксенов отметил, что селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника: трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы.
Спасатели вынуждены извлекать всё это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперед хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные.
По данным МЧС, оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в аварийном руднике «Мир» (Якутия) принял принципиальное решение —
«Обводнение горных выработок существенно осложняет работу горноспасателей. Поступление подземных вод в рудник не прекращается, при этом уровень воды повышается. Учитывая, что выработки не предназначены для приёма воды и технические условия для ее откачки отсутствуют, для этого было принято решение в аварийном руднике установить насосные агрегаты. Также был организован дополнительный контроль уровня воды, подъем которого происходит скачкообразно. Этот фактор создает дополнительную опасность для горноспасателей и шахтеров», — сообщили в МЧС.
На сегодняшний день расчищено около километра завалов, отгружено порядка 12 тыс кубометров (300 железнодорожных вагонов) горной массы, обследовано около 10 км аварийных выработок рудника.
В результате аварии на руднике «Мир» 4 августа были полностью разрушены горные выработки и горношахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Из 151 шахтера, находившихся в момент происшествия, 143 спасены, поиски восьми горнорабочих продолжаются.