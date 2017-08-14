Волгоградец устроил подпольный игорный клуб в пивном павильоне

28-летний неработающий житель Тракторозаводского района уже был судим за аналогичное преступление, но это не помешало ему два месяца назад открыть подпольный игровой клуб. Место для него предприимчивый волгоградец выбрал проходное — павильон по розливу спиртных напитков, который взял в аренду.

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, игры в незаконно действующем заведении организовывались с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а клиенты посещали клуб по договоренности. В результате проведенных обысков оперативники изъяли: денежные средства в сумме более 55 тысяч рублей, 3 электронных терминала и ключи к ним. Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде.