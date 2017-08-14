Волгоградец устроил подпольный игорный клуб в пивном павильоне
В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали организатора незаконной игорной деятельности.
В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали организатора незаконной игорной деятельности.
28-летний неработающий житель Тракторозаводского района уже был судим за аналогичное преступление, но это не помешало ему два месяца назад открыть подпольный игровой клуб. Место для него предприимчивый волгоградец выбрал проходное — павильон по розливу спиртных напитков, который взял в аренду.
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За незаконную организацию и проведение азартных игр волгоградцу грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.