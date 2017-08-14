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14:55 (мск), источник: УралПолит.ру

В Новоуральске гость убил хозяина квартиры во время застолья

НОВОУРАЛЬСК, 14 августа, ИА УралПолит.Ru. Ранее судимый житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве мужчины в общежитии Новоуральска, решением суда на два месяца заключен под стражу.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств убийства и закрепление доказательственной базы.

Проводятся допросы свидетелей, назначены судебная медицинская и дактилоскопическая экспертизы. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, убийство произошло около 20 часов 10 августа в общежитии на улице Свердлова. В ходе совместного застолья между мужчинами произошел конфликт, во время которого 35-летний екатеринбуржец нанес своему оппоненту удар ножом. Пострадавший скончался на месте. После этого убивший его гость со своей супругой поспешили скрыться, но были задержаны по горячим следам.

Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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