В Новоуральске гость убил хозяина квартиры во время застолья

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств убийства и закрепление доказательственной базы.

По данным следствия, убийство произошло около 20 часов 10 августа в общежитии на улице Свердлова. В ходе совместного застолья между мужчинами произошел конфликт, во время которого 35-летний екатеринбуржец нанес своему оппоненту удар ножом. Пострадавший скончался на месте. После этого убивший его гость со своей супругой поспешили скрыться, но были задержаны по горячим следам.