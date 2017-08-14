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14:56 (мск), источник: Новости Перми

На автодороге Оса-Чернушка погиб водитель

ДТП со смертельным исходом случилось 14 августа 2017 года днем на 55 км дороги. Столкнулись УАЗ и ВАЗ, водитель которого в результате умер.

По предварительной информации ГИБДД, водитель УАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21140, который двигался прямо.

В результате произошло столкновение, погиб водитель автомобиля ВАЗ. По факту ДТП проводится проверка.

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