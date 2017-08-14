На автодороге Оса-Чернушка погиб водитель
ДТП со смертельным исходом случилось 14 августа 2017 года днем на 55 км дороги. Столкнулись УАЗ и ВАЗ, водитель которого в результате умер.
ДТП со смертельным исходом случилось 14 августа 2017 года днем на 55 км дороги. Столкнулись УАЗ и ВАЗ, водитель которого в результате умер.
По предварительной информации ГИБДД, водитель УАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21140, который двигался прямо.
В результате произошло столкновение, погиб водитель автомобиля ВАЗ. По факту ДТП проводится проверка.