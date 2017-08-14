В Набережных Челнах выясняют причины жестокого убийства женщины
Уголовное дело по статье «убийство» возбудили по факту убийства жительницы Набережных Челнов, сообщает
Уголовное дело по статье «убийство» возбудили по факту убийства жительницы Набережных Челнов, сообщает
Тело 43-летней женщины обнаружила 12 августа в квартире по ул. Максютова ее подруга, обеспокоенная тем, что приятельница долго не отвечает на звонки.
Судя по следам, погибшую душили и ранили в шею. Известно, что женщина работала маникюристом в салоне красоты.