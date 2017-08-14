В Калининграде аптека продавала содержащие наркотики лекарства по поддельным рецептам
В Калининграде одна из аптек на ул. Новикова продавала содержащие наркотики лекарства с нарушениями. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде одна из аптек на ул. Новикова продавала содержащие наркотики лекарства с нарушениями. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Данные нарушения были выявлены сотрудниками надзорного ведомства Московского района областного центра с привлечением специалистов регионального управления Росздравнадзора и сотрудников УНК УМВД России по Калининградской области.
Во время проверки было установлено, что фармацевты с января по июнь текущего года отпускали наркосодержащие лекарства по рецептурным бланкам, в которых отсутствовал полный почтовый адрес пациента. Также прокуратура установила факты продажи препаратов с содержанием наркотиков по рецептам, выписанным лицом, не имеющим права на выписку этих препаратов. Кроме того, в аптеке не налажен внутренний контроль за соблюдением работниками порядка отпуска ограниченных в обороте лекарственных средств.
По результатам комиссионной проверки прокурор района в отношении заведующей аптекой возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).