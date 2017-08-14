Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Делюсь сокровенным": Сати Казанова поведала о замужестве
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
8«Скирда Патрика»
17:26 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде аптека продавала содержащие наркотики лекарства по поддельным рецептам

В Калининграде одна из аптек на ул. Новикова продавала содержащие наркотики лекарства с нарушениями. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе Калининградской областной прокуратуры.

Данные нарушения были выявлены сотрудниками надзорного ведомства Московского района областного центра с привлечением специалистов регионального управления Росздравнадзора и сотрудников УНК УМВД России по Калининградской области.

Во время проверки было установлено, что фармацевты с января по июнь текущего года отпускали наркосодержащие лекарства по рецептурным бланкам, в которых отсутствовал полный почтовый адрес пациента. Также прокуратура установила факты продажи препаратов с содержанием наркотиков по рецептам, выписанным лицом, не имеющим права на выписку этих препаратов. Кроме того, в аптеке не налажен внутренний контроль за соблюдением работниками порядка отпуска ограниченных в обороте лекарственных средств.

По результатам комиссионной проверки прокурор района в отношении заведующей аптекой возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Еще 3 года: почему янтарщики говорят о кризисе отрасли, а комбинат об успехах
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Средняя продолжительность жизни в РФ впервые превысила 72 года
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Роналду отстранили на пять матчей
Более 310 человек стали жертвами схода оползня в Сьерра-Леоне
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь