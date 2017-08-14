В Калининграде аптека продавала содержащие наркотики лекарства по поддельным рецептам

Во время проверки было установлено, что фармацевты с января по июнь текущего года отпускали наркосодержащие лекарства по рецептурным бланкам, в которых отсутствовал полный почтовый адрес пациента. Также прокуратура установила факты продажи препаратов с содержанием наркотиков по рецептам, выписанным лицом, не имеющим права на выписку этих препаратов. Кроме того, в аптеке не налажен внутренний контроль за соблюдением работниками порядка отпуска ограниченных в обороте лекарственных средств.