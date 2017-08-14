В Самаре украден новый внедорожник Toyota Land Cruiser
В Октябрьском райотделе полиции 12 августа возбуждено уголовное дело по факту хищения нового белого Toyota Land Cruiser 200. Об исчезновении джипа сообщил хозяин, вернувшись с отдыха.
В Октябрьском райотделе полиции 12 августа возбуждено уголовное дело по факту хищения нового белого Toyota Land Cruiser 200. Об исчезновении джипа сообщил хозяин, вернувшись с отдыха.
По его словам, автомобиль был оставлен у дома по ул. Лукачева, 10 (жилой комплекс «Ботанический») еще 31 июля.
Оперативные службы приняли меры к розыску похищенного и преступника.