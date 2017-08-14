Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Летние диеты: а стоит ли начинать
Лавров назвал беспардонными действия США с закупкой газа
Как продавцы мяса обманывают покупателей
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
11Мрамор Микеланджело
16:28 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии опрокинулся «Камаз» с коровами

УФА, 14 авг — РИА Новости. «Камаз», перевозивший крупный рогатый скот, опрокинулся в Башкирии, в результате аварии пострадали четыре коровы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГИБДД.

Источник: РИА Новости

По его данным, ДТП произошло днем в понедельник в Зианчуринском районе Башкирии.

«Камаз» с прицепом, груженный крупным рогатым скотом, двигался со стороны Тюменской области в сторону Оренбургской области. Близ деревни Кугарчи большегруз опрокинулся в кювет", — рассказал собеседник.

По его данным, в «Камазе» было 30 коров, в результате аварии четыре из них пострадали, сам водитель «Камаза» не получил повреждений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Народный артист Виктор Смирнов скончался на 73-м году жизни
Кто стал ведущим нового выпуска программы 'Пусть говорят'
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ прокомментировали сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь