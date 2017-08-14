В Башкирии опрокинулся «Камаз» с коровами
УФА, 14 авг — РИА Новости. «Камаз», перевозивший крупный рогатый скот, опрокинулся в Башкирии, в результате аварии пострадали четыре коровы, сообщил РИА Новости представитель
УФА, 14 авг — РИА Новости. «Камаз», перевозивший крупный рогатый скот, опрокинулся в Башкирии, в результате аварии пострадали четыре коровы, сообщил РИА Новости представитель
По его данным, ДТП произошло днем в понедельник в Зианчуринском районе Башкирии.
«Камаз» с прицепом, груженный крупным рогатым скотом, двигался со стороны Тюменской области в сторону Оренбургской области. Близ деревни Кугарчи большегруз опрокинулся в кювет", — рассказал собеседник.
По его данным, в «Камазе» было 30 коров, в результате аварии четыре из них пострадали, сам водитель «Камаза» не получил повреждений.