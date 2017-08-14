Из-за непогоды и сильных порывов ветра в Молдове повреждены десятки линий электропередач
На данный момент устранением обрывов занимаются 54 бригады компании Red Union Fenosa.
На данный момент устранением обрывов занимаются 54 бригады компании Red Union Fenosa.
Сотрудники компании призывают граждан республики соблюдать следующие правила безопасности: обходить стороной упавшие провода и кабеля, или находящиеся в подозрительной близости к ним объекты, и в особенности трогать их.
Также необходимо огородить место обнаруженного оборванного провода, организовать его охрану и вызвать электриков для устранения неисправности. Ни в коем случае не надо пытаться починить ее самостоятельно.
О неисправностях можно сообщить по следующим контактам:
по телефону 24/7 022−43−11−11;
через чат на сайте Red Union Fenosa;
через Viber по телефону 062161111;
посредством Facebook.