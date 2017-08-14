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17:34 (мск), источник: Actualitati.md

Из-за непогоды и сильных порывов ветра в Молдове повреждены десятки линий электропередач

На данный момент устранением обрывов занимаются 54 бригады компании Red Union Fenosa.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 74% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Actualitati.md

Сотрудники компании призывают граждан республики соблюдать следующие правила безопасности: обходить стороной упавшие провода и кабеля, или находящиеся в подозрительной близости к ним объекты, и в особенности трогать их.

Также необходимо огородить место обнаруженного оборванного провода, организовать его охрану и вызвать электриков для устранения неисправности. Ни в коем случае не надо пытаться починить ее самостоятельно.

О неисправностях можно сообщить по следующим контактам:

по телефону 24/7 022−43−11−11;
через чат на сайте Red Union Fenosa;
через Viber по телефону 062161111;
посредством Facebook.

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