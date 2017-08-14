Из-за непогоды и сильных порывов ветра в Молдове повреждены десятки линий электропередач

Источник: Actualitati.md

Сотрудники компании призывают граждан республики соблюдать следующие правила безопасности: обходить стороной упавшие провода и кабеля, или находящиеся в подозрительной близости к ним объекты, и в особенности трогать их.

Также необходимо огородить место обнаруженного оборванного провода, организовать его охрану и вызвать электриков для устранения неисправности. Ни в коем случае не надо пытаться починить ее самостоятельно.

О неисправностях можно сообщить по следующим контактам: