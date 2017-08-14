В столице Урала глава автосалона предстанет перед судом

В суд передано уголовное дело владельца крупного екатеринбургского автосалона. 33-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 и п."б ч.2 ст. 165 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По материалам следствия, с сентября 2014 по март 2015 года глава автосалона заключал с жителями Екатеринбурга и городов-спутников договоры на реализацию их транспортных средств. Сотрудники фирмы обещали продать машины быстро и максимально выгодно, уверяя, что этим будут заниматься профессионалы, а технику выставят на площадках ведущих авторынков региона.

Однако агентский договор, с которым хозяева машин знакомились лишь поверхностно, имел ряд нюансов. Например, получить деньги от продажи авто его бывший владелец мог только спустя 12 банковских дней и только безналичным способом, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.