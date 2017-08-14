В Волгоград из Пскова этапирован обвиняемый в особо тяжком преступлении

По данным следствия, 12 мая 2001 года на лестничной площадке одного из домов, расположенных на улице Московской города Фролово было обнаружено тело 56-летнего местного жителя, смерть которого, согласно заключению судебно-медицинских экспертов, наступила в результате черепно-мозговой травмы, осложнившейся кровоизлияниями в головной мозг.

По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и даже установлено лицо, к нему причастное, однако подозреваемый, которому на тот момент было 46 лет, от органов следствия скрылся и установить его место нахождения удалось лишь на днях. 11 августа 2017 года он был задержан по месту его жительства в городе Опочка Псковской области.

В настоящее время мужчина этапирован в Волгоградскую область для проведения с его участием следственных действий. Злоумышленник допрошен об обстоятельствах инкриминируемого ему преступления и уже дал признательные показания, подробно рассказав о произошедшем в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте.