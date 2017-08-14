В Волгоград из Пскова этапирован обвиняемый в особо тяжком преступлении
В 2001 году он был обвинен в убийстве жителя г. Фролово.
В 2001 году он был обвинен в убийстве жителя г. Фролово.
По данным следствия, 12 мая 2001 года на лестничной площадке одного из домов, расположенных на улице Московской города Фролово было обнаружено тело 56-летнего местного жителя, смерть которого, согласно заключению
По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и даже установлено лицо, к нему причастное, однако подозреваемый, которому на тот момент было 46 лет, от органов следствия скрылся и установить его место нахождения удалось лишь на днях. 11 августа 2017 года он был задержан по месту его жительства в городе Опочка Псковской области.
В настоящее время мужчина этапирован в Волгоградскую область для проведения с его участием следственных действий. Злоумышленник допрошен об обстоятельствах инкриминируемого ему преступления и уже дал признательные показания, подробно рассказав о произошедшем в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте.
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.