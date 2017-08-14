В Сети появилось видео последствий страшного ДТП в Репьевском районе

Согласно информации, размещенной на сайте областного управления МЧС, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 16.00 12 августа, по оперативным данным на трассе Репьевка — Солдатское произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие.

Автор видео сообщает, что водитель одного из автомобилей погиб на месте аварии, однако по сводке ДТП за 12 августа авария со смертельным исходом в Репьевском районе не проходила. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что машина получила сильнейшие повреждения, вероятно, столкнувшись лоб в лоб с грузовиком.