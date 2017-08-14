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15:45 (мск), источник: 36on.ru

В Сети появилось видео последствий страшного ДТП в Репьевском районе

В популярной воронежской группе в социальной сети ВКонтакте сегодня было опубликовано видео страшной аварии, которая произошла днем в субботу в Репьевском районе.

Согласно информации, размещенной на сайте областного управления МЧС, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 16.00 12 августа, по оперативным данным на трассе Репьевка — Солдатское произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор видео сообщает, что водитель одного из автомобилей погиб на месте аварии, однако по сводке ДТП за 12 августа авария со смертельным исходом в Репьевском районе не проходила. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что машина получила сильнейшие повреждения, вероятно, столкнувшись лоб в лоб с грузовиком.

В пресс-службе областного управления ГИБДД обещали выяснить подробности этого ДТП в ближайшее время.

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