У воронежца на флешках нашли «пиратские» программы на 2 млн рублей
Подозреваемому грозит до 6 лет колонии.
Подозреваемому грозит до 6 лет колонии.
Следователи закончили расследовать дело 56-летнего жителя поселка Бор из Рамонского района. Его обвиняют в сбыте контрафактных программ.
По данным СК, в июне 2017 года полицейские провели контрольную закупку. В павильоне Ленинского района им продали флешку с записью программы «Консультант Плюс». Также при осмотре павильона нашли еще одну такую же флешку.
«Экспертизы подтвердили, что компьютерные программы являются нелицензионными, — рассказали в
Следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу и направили дело на рассмотрение в суд. Подозреваемый признал свою вину — ему грозит до 6 лет колонии.