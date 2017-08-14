У воронежца на флешках нашли «пиратские» программы на 2 млн рублей

Источник: Новости Воронежа

Следователи закончили расследовать дело 56-летнего жителя поселка Бор из Рамонского района. Его обвиняют в сбыте контрафактных программ.

По данным СК, в июне 2017 года полицейские провели контрольную закупку. В павильоне Ленинского района им продали флешку с записью программы «Консультант Плюс». Также при осмотре павильона нашли еще одну такую же флешку.