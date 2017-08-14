Прокуратура проверит ТЦ «Апельсин», где упала девочка

Напомним, что 13 августа около двух часов дня в ТЦ «Апельсин» упала со второго этажа и получила телесные повреждения головы и туловища шестилетняя девочка. Для пострадавшей была вызвана скорая. Медики самарской службы «03» приехали быстро, оказали малышке помощь и увезли ее в лечебное учреждение, куда ее госпитализировали, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Доследственную проверку по факту получения девочкой травм сейчас ведет Советский межрайонный следственный отдел города Самары СУ СК РФ.
А проверку соблюдения руководством ТЦ «Апельсин» федерального законодательства начала прокуратура Промышленного района.