Прокуратура проверит ТЦ «Апельсин», где упала девочка

Напомним, что 13 августа около двух часов дня в ТЦ «Апельсин» упала со второго этажа и получила телесные повреждения головы и туловища шестилетняя девочка. Для пострадавшей была вызвана скорая. Медики самарской службы «03» приехали быстро, оказали малышке помощь и увезли ее в лечебное учреждение, куда ее госпитализировали, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.