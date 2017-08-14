В Россонском районе охотник случайно застрелил друга
Инцидент произошел весной у деревни Кривлево. Семеро россиян туда традиционно приезжали на охоту.
Инцидент произошел весной у деревни Кривлево. Семеро россиян туда традиционно приезжали на охоту.
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе охотник случайно застрелил друга, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Россонского района Алексей Корытько.
Инцидент произошел весной у деревни Кривлево. Семеро россиян туда традиционно приезжали на охоту. «Мужчина не выполнил указание руководителя охоты и не стрелял из скрадка. Он не убедился в том, что поблизости нет людей, пошел к берегу озера и начал стрелять. В то же время на другом берегу находился его 50-летний друг, — сказал помощник прокурора. — В итоге в другого россиянина попали две пули — одну остановила одежда, вторая же нанесла смертельное ранение. Как показала экспертиза, пуля срикошетила от воды». Раненый умер в машине скорой помощи.
Суд над 51-летним россиянином состоялся в начале августа. «Приговор вынесен по факту причинения смерти по неосторожности. Обвиняемый проведет полгода в
Алексей Корытько добавил, что правосудие пошло навстречу, так как мужчина искренне раскаялся, на месте он пытался оказать медицинскую помощь пострадавшему, имеет на иждивении маленького ребенка и принял меры к тому, чтобы компенсировать родственникам погибшего моральный вред.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.