В Россонском районе охотник случайно застрелил друга

Инцидент произошел весной у деревни Кривлево. Семеро россиян туда традиционно приезжали на охоту. «Мужчина не выполнил указание руководителя охоты и не стрелял из скрадка. Он не убедился в том, что поблизости нет людей, пошел к берегу озера и начал стрелять. В то же время на другом берегу находился его 50-летний друг, — сказал помощник прокурора. — В итоге в другого россиянина попали две пули — одну остановила одежда, вторая же нанесла смертельное ранение. Как показала экспертиза, пуля срикошетила от воды». Раненый умер в машине скорой помощи.