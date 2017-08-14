На Верхнем озере 20-летний прохожий запрыгнул на фонарный столб и сломал его

Инцидент произошёл в 23:00. Злоумышленник повалил на землю фонарный столб. После этого молодой человек попытался скрыться.

«Я шёл, играла хорошая музыка. Думал, что столб выдержит, запрыгнул на него, а он начал падать. Я поймал его и положил. Он ещё горел», — рассказал задержанный.

Очевидец, который заметил происходящее, вызвал полицию. На место происшествия выехал наряд ППС. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека. Следственно-оперативная группа городского УМВД зафиксировала нанесённый ущерб. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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