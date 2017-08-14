Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Малахов: «Да, мы с Наташей ждем первенца!»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
8«Скирда Патрика»
16:43 (мск), источник: Клопс.ru

На Верхнем озере 20-летний прохожий запрыгнул на фонарный столб и сломал его

В субботу, 12 августа, полицейские задержали 20-летнего прохожего, сломавшего столб на Верхнем озере в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл в 23:00. Злоумышленник повалил на землю фонарный столб. После этого молодой человек попытался скрыться.

«Я шёл, играла хорошая музыка. Думал, что столб выдержит, запрыгнул на него, а он начал падать. Я поймал его и положил. Он ещё горел», — рассказал задержанный.

Очевидец, который заметил происходящее, вызвал полицию. На место происшествия выехал наряд ППС. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека. Следственно-оперативная группа городского УМВД зафиксировала нанесённый ущерб. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоимость каждой опоры уличного освещения, установленной в прогулочной зоне Верхнего озера, — около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Калининграде на ул. Озерова полностью открыли движение через мост (фото)
В Янтарном в море пропал мужчина, пошедший купаться вопреки запрету спасателей (фото, видео)
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Средняя продолжительность жизни в РФ впервые превысила 72 года
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Роналду отстранили на пять матчей
Более 310 человек стали жертвами схода оползня в Сьерра-Леоне
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь