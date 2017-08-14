На Верхнем озере 20-летний прохожий запрыгнул на фонарный столб и сломал его
В субботу, 12 августа, полицейские задержали 20-летнего прохожего, сломавшего столб на Верхнем озере в Калининграде. Об этом сообщает
В субботу, 12 августа, полицейские задержали 20-летнего прохожего, сломавшего столб на Верхнем озере в Калининграде. Об этом сообщает
Инцидент произошёл в 23:00. Злоумышленник повалил на землю фонарный столб. После этого молодой человек попытался скрыться.
«Я шёл, играла хорошая музыка. Думал, что столб выдержит, запрыгнул на него, а он начал падать. Я поймал его и положил. Он ещё горел», — рассказал задержанный.
Очевидец, который заметил происходящее, вызвал полицию. На место происшествия выехал наряд ППС. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека.
Стоимость каждой опоры уличного освещения, установленной в прогулочной зоне Верхнего озера, — около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает