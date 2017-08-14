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15:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Каменском районе пенсионер пострадал от шаровой молнии

Электрический разряд сохранился в ручке калитки.

Житель села Евдаково Каменского района пострадал от шаровой молнии. Молния ударила во двор 63-летнего пенсионера во вторник, 8 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава села Татьяна Скрипникова в понедельник, 14 августа.

Мужчина вышел во двор и взялся за ручку калитки. Пенсионер получил сильный удар током. Как пояснили работники районной электросети, сила тока в разряде молнии достигает от 10 до 500 тыс. В калитке сохранился сильный электрический заряд, от которого пострадал сельчанин. Медики оценивают состояние пенсионера, как тяжелое. Но, по мнению врачей, в стационарном лечении необходимости нет.

Контекст

Пожар из-за грозы произошел в поселке Каменка во вторник, 8 августа. Поселок попал в эпицентр грозового облака. От разряда молнии загорелась трава на площади 50 кв. м. Никто из жителей не пострадал. На месте работали одна единица спецтехники и 3 человека. Это первый случай пожара из-за природной стихии в Каменке за последние три года.

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