Кровавая разборка на пляже в Румынии, где отдыхают граждане Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. На одном из самым популярных пляжей Румынии в Мамайе произошла стычка между жандармами и отдыхающими. В результате одного из правоохранителей ранили саблей, пишет sputnik.md.

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На появившейся в сети видеозаписи видно, как жандармы прямо на пляже задерживают нескольких человек, а остальные отдыхающие воспринимают это восторженно.

Как уточняет автор ролика, несколько гостей пляжа напали на охрану одной из террас, расположенных на побережье. Жандармы попытались успокоить агрессоров, но те не подчинились. Вместо этого один из нападавших ранил правоохранителя саблей.

В итоге всех нарушителей доставили в полицейский участок.

Это не первый подобный случай в последнее время во время отдыха на пляже. В конце минувшей недели обычная ссора на одном из пляжей Украины переросла в драку и закончилась стрельбой.